Жители Дона смогут поучаствовать в конкурсе факелоносцев универсиады-2019

Жители Ростовской области смогут принять участие в конкурсе факелоносцев эстафеты огня Зимней универсиады-2019.

Согласно информации из официальных источников, стать участниками конкурса могут жители Дона, достигшие 18 лет и обладающие достижениями в спорте, научной, творческой, профессиональной или общественной деятельности.

Заявку на участие конкурс нужно заполнить до 2 мая в федеральной автоматизированной информационной системе «Молодежь России».

Результаты конкурса будут опубликованы на сайте студенческих игр не позднее 20 августа 2018 года.

Эстафета огня Зимней универсиады-2019 стартует 20 сентября. Один из ее этапов пройдет в донской столице.

XXIX Всемирная зимняя универсиада состоится в марте 2019 года в Красноярске. Со 2 по 12 марта будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта.