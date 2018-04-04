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Жители Дона смогут поучаствовать в конкурсе факелоносцев универсиады-2019
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Жители Дона смогут поучаствовать в конкурсе факелоносцев универсиады-2019 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Жители Ростовской области смогут принять участие в конкурсе факелоносцев эстафеты огня Зимней универсиады-2019.
Согласно информации из официальных источников, стать участниками конкурса могут жители Дона, достигшие 18 лет и обладающие достижениями в спорте, научной, творческой, профессиональной или общественной деятельности.
Заявку на участие конкурс нужно заполнить до 2 мая в федеральной автоматизированной информационной системе «Молодежь России».
Результаты конкурса будут опубликованы на сайте студенческих игр не позднее 20 августа 2018 года.
Эстафета огня Зимней универсиады-2019 стартует 20 сентября. Один из ее этапов пройдет в донской столице.
XXIX Всемирная зимняя универсиада состоится в марте 2019 года в Красноярске. Со 2 по 12 марта будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта.
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