Тест: Сможете ли вы выжить на необитаемом острове?

Читали в детстве книгу про Робинзона Крузо? Представляли ли когда-нибудь себя на его месте? Жить у моря, ловить рыбу, кушать фрукты с пальмы. Только всё это в полном одиночестве. Проверьте сможете ли вы выжить на необитаемом острове. Результатом теста делитесь в комментариях!

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