Морьентес: «Не вижу причин, почему бы „Ливерпулю“ не пробиться в финал Лиги чемпионов»

Экс-футболист «Ливерпуля» Фернандо Морьентес считает, что «красным» по силам далеко пройти в Лиге чемпионов.

"Ливерпуль" — один из главных фаворитов на выход в полуфинал. В Премьер-лиге они уже близки к попаданию в топ-4 по итогам сезона. Думаю, это была их главная цель. Сейчас они переживают прекрасный период, они очень уверенно прошли «Порту». Их игроки в потрясающей форме. Фирмино и Салах забивают очень много. Им удается фантастический сезон, не вижу причин, почему бы им не пробиться в финал Лиги чемпионов", — цитирует Морьентеса HITC Sport.

Первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» состоится в среду вечером (21:45 мск).