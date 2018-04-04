Ещё
Морьентес: «Не вижу причин, почему бы „Ливерпулю“ не пробиться в финал Лиги чемпионов»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Морьентес: «Не вижу причин, почему бы „Ливерпулю“ не пробиться в финал Лиги чемпионов» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Экс-футболист «Ливерпуля» Фернандо Морьентес считает, что «красным» по силам далеко пройти в Лиге чемпионов.
"Ливерпуль" — один из главных фаворитов на выход в полуфинал. В Премьер-лиге они уже близки к попаданию в топ-4 по итогам сезона. Думаю, это была их главная цель. Сейчас они переживают прекрасный период, они очень уверенно прошли «Порту». Их игроки в потрясающей форме. Фирмино и Салах забивают очень много. Им удается фантастический сезон, не вижу причин, почему бы им не пробиться в финал Лиги чемпионов", — цитирует Морьентеса HITC Sport.
Первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» состоится в среду вечером (21:45 мск).
Евро-футбол.Ру: последние новости
Ливерпуль - Манчестер Сити: прогноз на победителя чисто английского противостояния в ЛЧ "Милан" - "Интер": прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фаулер: "Манчестер Сити" опасается атмосферы "Энфилда"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку27
Умер бывший тренер «Челси»3
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Президент «Урала» отреагировал на предложение Гинера
Ибрагимович отказался от контракта на $100 млн
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение