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Роббен рассказал о несостоявшемся переходе в «Манчестер Юнайтед»
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Роббен рассказал о несостоявшемся переходе в «Манчестер Юнайтед» 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Нападающий «Баварии» Арьен Роббен в 2003 году мог оказаться в "Манчестер Юнайтед".
"Я разговаривал с Фергюсоном за ужином в Манчестере, мы говорили о футболе и о жизни. Я посмотрел базу «МЮ», все было хорошо, но после того, как я вернулся в расположение ПСВ, ничего не произошло. Не было никаких переговоров, сделка не состоялась в итоге. Может, «Челси» в тот момент предложил больше денег, а «МЮ» отказали? Я не знаю.
Если бы мне сразу предложили контракт, я бы не задумываясь его подписал. Все случилось так, как оно случилось, я ни о чем не жалею" — приводит слова Роббена Sky Sports.
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