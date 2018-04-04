Роббен рассказал о несостоявшемся переходе в «Манчестер Юнайтед»

"Я разговаривал с Фергюсоном за ужином в Манчестере, мы говорили о футболе и о жизни. Я посмотрел базу «МЮ», все было хорошо, но после того, как я вернулся в расположение ПСВ, ничего не произошло. Не было никаких переговоров, сделка не состоялась в итоге. Может, «Челси» в тот момент предложил больше денег, а «МЮ» отказали? Я не знаю.

Если бы мне сразу предложили контракт, я бы не задумываясь его подписал. Все случилось так, как оно случилось, я ни о чем не жалею" — приводит слова Роббена Sky Sports.