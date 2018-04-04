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Вологда станет «хозяйкой» сразу нескольких спортивных турниров
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Вологда станет «хозяйкой» сразу нескольких спортивных турниров 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
В Вологде состоится первенство Северо-Западного федерального округа среди кадетов и молодежи, а также второй этап IV Летней спартакиады молодежи России — 2018. Соревнования пройдут с 18 по 20 мая.
Спартакиада напоминает маленькую Олимпиаду. Ее участники соревнуются в самых разных видах спорта: легкой атлетике, баскетболе, настольном теннисе, бейсболе, водном поло, акробатическом рок-н-ролле и многих других.
Календарь спартакиады разбит на этапы. Первый — региональные спортивные соревнования. Они проводятся в областях, республиках, краях, то есть в каждом субъекте Российской Федерации. Второй этап — межрегиональные и всероссийские спортивные состязания. Они являются отборочными для участия в третьем — финальном туре. Он состоится с 10 июля по 10 августа 2018 года.
Вологду посчитали достойной того, чтобы на несколько дней она стала региональной столицей тхэквондо, где пройдет не только второй этап спартакиады молодежи, но и первенство СЗФО.
«В прошлом году на проведении первенства СЗФО в Ленинградской области было принято соответствующее решение. В Вологду приедут представители практически всех областей и республик, входящих в СЗФО. По уровню подготовки все команды одного уровня, но есть, к примеру, и команда Петрозаводска, в которой находятся тренеры сборной России. Наша команда самая молодая — ей всего лишь 6 лет, а развивается тхэквондо в Вологде с 2011 года», — пояснил президент Вологодской областной федерации тхэквондо WT Евгений Березин.
Соревнования будут проходить в СКК «Спектр» на Пречистенской набережной, 44а. Так, на открытии турнира запланированы показательные выступления различных спортивных, танцевальных и эстрадных коллективов города.
Подробнее об этом можно прочесть в газете «Вологда.РФ», также для просмотра доступна и  электронная версия издания.
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