Паулу Барбоза: «Месси гораздо более креативный игрок, чем Роналду»

— Как вы ответите на вечный вопрос: Роналду или Месси?

— У меня нет сомнений на сей счет. Роналду никогда не достигнет уровня Месси. Аргентинец — игрок совершенно другого класса. Вряд ли в ближайшие 100 лет в мире появится такой же футболист. Роналду до него далеко.

— В чем же Роналду с чисто футбольной точки зрения уступает Месси?

— Месси гораздо более креативный игрок, более творческий. Очень трудно порой предугадать, что он сделает на поле в следующую секунду. При этом он более командный футболист.

— Но хоть в чем-то португалец превосходит аргентинца?

— Наверное, только в игре на «втором этаже». Правда, Роналду и выше ростом. Но он здорово выпрыгивает. А в остальном… Дело в стабильности. Месси играет без явных спадов, чего не скажешь о Роналду. ( Виталий АЙРАПЕТОВ

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