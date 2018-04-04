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Паулу Барбоза: «Месси гораздо более креативный игрок, чем Роналду»
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Паулу Барбоза: «Месси гораздо более креативный игрок, чем Роналду» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Известный португальский агент Паулу Барбоза считает, что его соотечественник Криштиану Роналду уступает Лионелю Месси.
— Как вы ответите на вечный вопрос: Роналду или Месси?
— У меня нет сомнений на сей счет. Роналду никогда не достигнет уровня Месси. Аргентинец — игрок совершенно другого класса. Вряд ли в ближайшие 100 лет в мире появится такой же футболист. Роналду до него далеко.
— В чем же Роналду с чисто футбольной точки зрения уступает Месси?
— Месси гораздо более креативный игрок, более творческий. Очень трудно порой предугадать, что он сделает на поле в следующую секунду. При этом он более командный футболист.
— Но хоть в чем-то португалец превосходит аргентинца?
— Наверное, только в игре на «втором этаже». Правда, Роналду и выше ростом. Но он здорово выпрыгивает. А в остальном… Дело в стабильности. Месси играет без явных спадов, чего не скажешь о Роналду. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Полностью интервью Барбозы
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