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«Ульсан Хёндэ» — «Мельбурн Виктори» — 6:2. Видеообзор матча
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«Ульсан Хёндэ» — «Мельбурн Виктори» — 6:2. Видеообзор матча 

Чемпионат.com 2 часа назад
В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов АФК кореиский «Ульсан Хёндэ» принимал на своём поле австралийский «Мельбурн Виктори». Встреча проходила на стадионе «Мунсу Кап — Биг Краун» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.
В составе победителей по дублю на своё счёт записали бразильский нападающий Жуниор и хорватский форвард Мислав Оршич, а ещё по голу забили Лим Чон Ын и Сын-Джун Ким. За гостей отличились Кенни Атиу и Костас Барбарусес.
«Ульсан Хёндэ» (8 очков) располагается на втором месте в таблице группы F и благодаря сегодняшнему успеху обеспечил себе выход в следующий раунд турнира. «Мельбурн Виктори» (5) находится на третьей строчку и уже не сможет подняться выше по турнирной таблице и выйти из группы.
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