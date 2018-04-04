«Ульсан Хёндэ» — «Мельбурн Виктори» — 6:2. Видеообзор матча

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов АФК кореиский «Ульсан Хёндэ» принимал на своём поле австралийский «Мельбурн Виктори». Встреча проходила на стадионе «Мунсу Кап — Биг Краун» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

В составе победителей по дублю на своё счёт записали бразильский нападающий Жуниор и хорватский форвард Мислав Оршич , а ещё по голу забили Лим Чон Ын и Сын-Джун Ким. За гостей отличились Кенни Атиу и Костас Барбарусес.

«Ульсан Хёндэ» (8 очков) располагается на втором месте в таблице группы F и благодаря сегодняшнему успеху обеспечил себе выход в следующий раунд турнира. «Мельбурн Виктори» (5) находится на третьей строчку и уже не сможет подняться выше по турнирной таблице и выйти из группы.