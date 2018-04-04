Кузяев может пропустить матч с «Краснодаром» 

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев еще не восстановился от травмы голеностопа, полученной еще в матче 22-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:0) и рискует пропустить ближайший матч с «Краснодаром», который пройдет 7 апреля в Санкт-Петербурге.
25-летний хавбек занимается по индивидуальной программе. Вопрос о его готовности сыграть в субботу будет обсуждаться тренерским и медицинским штабом сине-бело-голубых в ближайшее время.
Кузяев не смог завершить одну из тренировок сборной России и покинул ее расположение перед товарищеской игрой с Францией (1:3). Главный тренер сборной Станислав Черчесов отметил, что было принято решение не рисковать здоровьем Далера, который также не поехал с «Зенитом» на матч в Уфу на прошлых выходных. (Игорь НОВИКОВ)