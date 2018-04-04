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Медведев назвал несправедливым проведение реновации только в Москве
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Медведев назвал несправедливым проведение реновации только в Москве 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе встречи с представителями "Справедливой России" высказался за распространение программы реновации на российские регионы, заявил лидер партии Сергей Миронов, передает РИА «Новости».
"Премьер-министр поддержал идею «Справедливой России» о распространении программы реновации на всю страну, он согласился с тем, что было бы несправедливо, если б реновация шла только в столице, а другие города не затронула", — сказал Миронов.
Ранее сообщалось, что в Москве прошло заселение первых жильцов в рамках реновации.
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