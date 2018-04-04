Медведев назвал несправедливым проведение реновации только в Москве

"Премьер-министр поддержал идею «Справедливой России» о распространении программы реновации на всю страну, он согласился с тем, что было бы несправедливо, если б реновация шла только в столице, а другие города не затронула", — сказал Миронов.

Ранее сообщалось, что в Москве прошло заселение первых жильцов в рамках реновации.