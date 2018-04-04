Этап Кубка мира по зимнему плаванию впервые пройдет в Карелии в 2019 году

ПЕТРОЗАВОДСК, 4 апреля. / ТАСС /. Этап Кубка мира по зимнему плаванию планируется впервые провести в петрозаводской губе Онежского озера в марте 2019 года, сообщил в среду глава Карелии Артур Парфенчиков

"Это очень важное для нас событие, впервые будем принимать этап Кубка мира по зимнему плаванию. Практически шесть лет карельские спортсмены успешно выступают на международных соревнованиях, завоевали 728 медалей на чемпионатах мира, этапах кубка. Это является очень серьезной платформой, которая дает нам право заявляться на проведение соревнования высокого уровня", — сказал Парфенчиков на совещании, посвященном подготовке к мероприятию.

По его словам, 4 апреля в Минспорта республики было подписано соглашение между международной ассоциацией зимнего плавания, федерацией плавания Карелии, а также карельским клубом зимнего плавания «Виктория» о проведении мероприятия. В республике зимнее плавание развивается около 30 лет, уточнил глава региона.

Как сказал вице-президент Международной ассоциации зимнего плавания (IWSA) Александр Яковлев , в Петрозаводске весной 2019 года на Онежском озере планируется провести заключительный, шестой этап Кубка мира. «Это будет площадка награждения победителей наиболее активных и успешных „моржей“ со всего мира», — отметил он.

Парфенчиков предложил организаторам соревнований определиться с бюджетом соревнований и пообещал им поддержку в поиске спонсоров, которыми могут выступить крупные банки и компании. Трансляцию соревнований, по его мнению, необходимо организовать на одном из федеральных спортивных телеканалов. «Мы не просто так этап кубка мира проводим — нам важна презентация Карелии», — пояснил он.

Глава Карелии также предложил в дальнейшем организовать один из международных заплывов в горном парке «Рускеала», который пользуется популярностью среди любителей дайвинга. Вода здесь прозрачная, а глубина доходит до 20-30 метров. Президент Международной ассоциации зимнего плавания (IWSA) Мария Юрье-Коскинен, которая присутствовала на совещании, поддержала эту идею.