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Отважный маленький носорог встал на защиту мамы от ветеринаров
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Отважный маленький носорог встал на защиту мамы от ветеринаров 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Сдерживать натиск юного носорога пришлось ветеринарам, оказывавшим первую помощь его матери. Пока двое мужчин пытались совладать с агрессивным малышом, их коллега снимал забавное противостояние на видео.
Ветеринары вправляли взрослой самке вывихнутый палец, однако носорожек крайне ревниво отнесся к их действиям. Стоило медикам коснуться его матери, как он тут же бросался в атаку, притом что был фактически безоружен — рог у него еще не вырос в силу возраста.
Мать юнца терпеливо переносила процедуру и не обращала внимания на своего защитники, тогда как мужчинам приходилось закрывать глаза крохе, чтобы избежать новых нападок.
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