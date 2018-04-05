Отважный маленький носорог встал на защиту мамы от ветеринаров

Сдерживать натиск юного носорога пришлось ветеринарам, оказывавшим первую помощь его матери. Пока двое мужчин пытались совладать с агрессивным малышом, их коллега снимал забавное противостояние на видео.

Ветеринары вправляли взрослой самке вывихнутый палец, однако носорожек крайне ревниво отнесся к их действиям. Стоило медикам коснуться его матери, как он тут же бросался в атаку, притом что был фактически безоружен — рог у него еще не вырос в силу возраста.

Мать юнца терпеливо переносила процедуру и не обращала внимания на своего защитники, тогда как мужчинам приходилось закрывать глаза крохе, чтобы избежать новых нападок.