«Реал» предоставит «МЮ» приоритетное право выкупить контракт Бэйла 

Как отмечает Manchester Evening News, стороны провели переговоры. В частности, представители «МЮ» и «Реала» обсуждали будущее Гарета Бэйла — этот вопрос был главным на встрече.
Сообщается, что «МЮ» получит приоритетное право выкупить игрока, если будет принято решение о трансфере.
Также обсуждалось Давида Де Хеа, Поля Погба и Антони Марсьяля. В частности, «Реале» дали понять, что готовы обменять в «МЮ» Луку Модрича или Тони Крооса при необходимости.
В текущем сезоне 28-летний Гарет Бэйл провел 30 матчей за «Реал» и забил 14 мячей при семи голевых передачах.