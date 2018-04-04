«Реал» предоставит «МЮ» приоритетное право выкупить контракт Бэйла

Как отмечает Manchester Evening News, стороны провели переговоры. В частности, представители «МЮ» и «Реала» обсуждали будущее Гарета Бэйла — этот вопрос был главным на встрече.

Сообщается, что «МЮ» получит приоритетное право выкупить игрока, если будет принято решение о трансфере.

В текущем сезоне 28-летний Гарет Бэйл провел 30 матчей за «Реал» и забил 14 мячей при семи голевых передачах.