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Вячеслав Колосков: «Ну не приедут на ЧМ 200 австралийцев — и что?
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Вячеслав Колосков: «Ну не приедут на ЧМ 200 австралийцев — и что? 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» информацию о том, что правительство Австралии предостерегает болельщиков, намеренных приехать на ЧМ-2018 в Россию. Ранее австралийские власти выпустили рекомендации для болельщиков чемпионата мира-2018, посоветовав им вести себя осторожнее.
— Ну и что? Так бы приехали двести человек, а так — их не будет. Ну и какая разница? — заявил Колосков. — Это не трагедия для чемпионата мира, не вижу никакой проблемы. Австралийцы только обидят своих болельщиков, которые являются их избирателями. Чушь полнейшая! Нужно даже не реагировать на этой. Вот понимаю, если бы такое сказало, не дай Бог, правительство Германии, когда уже 30 тысяч билетов продано. Это была бы проблема. А так — ну не приедут двести австралийцев и все. Эта информация не стоит вообще внимания — это будет лучшая реакция с нашей стороны. (Игорь НОВИКОВ)
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