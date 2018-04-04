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Роналду все равно хуже Месси, Венгер говорит о Головине, Хабиб напал на Лобова
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Роналду все равно хуже Месси, Венгер говорит о Головине, Хабиб напал на Лобова 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру среды, 4 апреля.
РАЗГРОМ. «Ножницы» Роналду — кошмар Буффона" "Реал" на выезде разгромил «Ювентус» в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. Два мяча забил Криштиану Роналду, один из них — великолепным ударом через себя. Грустный финал карьеры великого Джанлуиджи Буффона.
КРИТИКА. Паулу Барбоза: «Роналду никогда не достигнет уровня Месси» Известный португальский агент Паулу Барбоза в интервью «СЭ» рассказал о сумасшедшем голе Криштиану Роналду в ворота Джанлуиджи Буффона, сравнении его с Лионелем Месси и новом контракте Мануэла Фернандеша с «Локомотивом».
ЗАЯВЛЕНИЕ. Алексей Сорокин: «Ни одна сборная не бойкотирует ЧМ-2018» Вчера гостем редакции «СЭ» стал генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин. Специалист подробно рассказал о подготовке к турниру, матчах сборной России и главное — о новых футбольных аренах России.
ВОПРОС. Успеет ли Самара улететь в космос? Репортаж с самого проблемного стадиона России Корреспондент «СЭ» Михаил ГОНЧАРОВ побывал на строящейся арене в Самаре, которая должна принять шесть матчей ЧМ-2018, но пока не имеет даже зеленого газона. Внутри заметки эксклюзивные фото и видеоматериалы.
ВОТ ТАК НОМЕР. Спецкор «СЭ» не уважает Венгера. В этом уверен сам тренер Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер на пресс-конференции перед первым матчем 1/4 финала против ЦСКА говорил о важности Лиги Европы и остро отреагировал на вопрос о полузащитнике армейцев Александре Головине.
ССОРА. Хабиб vs Артем. Продолжат ли они в октагоне? Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов стал участником конфликта со спарринг-партнером Конора Макгрегора Артемом Лобовым. Бойцы UFC нередко устраивают перепалки друг с другом, которые попадают на видео и собирают миллионы просмотров. Это повышает интерес к самим бойцам, к виду спорта в целом и позволяет лучше раскрутить следующие бои. Но случай с Нурмагомедовым и Лобовым, кажется, не из этой серии.
АРЕСТ. Домани едет домой. Вице-чемпиона мира будут судить в России Полиция Черногории задержала известного в прошлом баскетболиста и функционера национальной федерации Дмитрия Домани и готовится выдать его России. «СЭ» вспоминает, как развивалось его дело и почему он сбежал из России.
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Спорт-Экспресс: последние новости
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