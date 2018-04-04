Приезжие злоумышленницы украли у тольяттинских пенсионеров около четверти миллиона рублей 

Полицейские разыскивают потерпевших от действий предполагаемых преступниц, сообщает ГУ МВД России по Самарской области. Серия краж прокатилась по Тольятти в конце прошлого года. Деньги пропадали из квартир людей пенсионного возраста. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что к преступлениям могут быть причастны две женщины, которые попадали в дом под предлогом проверки газа, отопления и водоснабжения. Пока одна из посетительниц отвлекала хозяина, другая находила и забирала хранившиеся в квартирах наличные. Сейчас возбуждено пять уголовных дел, общий предварительный ущерб по которым составляет 245 тысяч рублей. Однако это могут быть далеко не все случаи преступных действий подозреваемых. Сегодня задержана одна из предполагаемых злоумышленниц — 38-летняя женщина. Установлена личность второй подозреваемой. Ей оказалась 23-летняя девушка. Обе — жительницы Перми. В Тольятти безработные соучастницы приехали в надежде поправить свое материальное положение за счет местных пенсионеров. Так, по данным правоохранителей, в конце осени женщины украли 45 тысяч рублей у 90-летней бабушки. Пенсионерка пустила в квартиру злоумышленниц, которые якобы должны были проверить трубы. Разговорившись с пожилой женщиной, предполагаемые преступницы убедили ее в том, что ей положена единовременная выплата в размере тысячи рублей. Правда, купюры меньше пятитысячной у посетительниц не нашлось. Да и та оказалась фальшивой. Пенсионерка этого не заметила и отдала злоумышленницам сдачу. Так женщины выяснили, где бабушка хранила деньги. Затем одна из них отвлекла хозяйку квартиры, а другая забрала 45 тысяч рублей, накопленные пенсионеркой. Полицейские просят всех, кто пострадал от действий задержанных или обладает информацией о возможных потерпевших, сообщить по телефонам 8 (8482) 93-49-51, 39-10-51 или 02, 8-917-121-17-15.
ФОТО: ГУ МВД России по Самарской области