Sky News: Глава МИД Великобритании солгал о причастности РФ к отравлению Скрипаля

От главы МИД Британии «настоятельно требуют» объяснить ответ, который он дал в интервью немецкой телекомпании Deutsche Welle, передает британский телеканал Sky News. Говоря об уверенности в причастности России к отравлению Скрипаля, Джонсон отметил, что делает эти выводы, опираясь на информацию военной лаборатории «Портон Даун»: «Они были абсолютно категоричны. Когда я переспросил: „Вы уверены?“ — мне ответили: „Нет сомнений“.

Теперь, после официального признания лаборатории „Портон Даун“ в том, что они не могут установить, где было произведено отравляющее вещество, Джонсон оказался в сложном положении, отметил телеканал.

Так, депутат от Лейбористской партии Крис Уильямсон уже написал в „Твиттере“: „Дорогая Британия! Борис Джонсон — твой министр иностранных дел, и он просто солгал, чтобы оправдать внешнюю политику нашей страны. Как ты это оцениваешь?“

На „расхождения в показаниях“ Джонсона указала и теневой министр внутренних дел Диана Эбботт: „По его собственным словам, Борис Джонсон имел категорические заверения от „Портон Даун“ в том, что нервно-паралитический газ пришел из России, и сегодня вдруг выяснилось, что это неверно“, — подчеркнула она.

Источник в МИД ответил Sky News, что министр „оговорился“.

Ранее премьер-министр Тереза Мэй также ссылалась на исследования „Портон Даун“, чтобы поддержать позицию правительства в отношении России, подчеркнул телеканал. При этом она также добавляла, что Россия за последнее десятилетие „исследовала способы разработки нервно-паралитических веществ, вероятно, с целью убийства“.

Также Мэй напоминала, что „Россия ранее создала это вещество и поэтому была в состоянии сделать это“, и указывала на некий „российский список о проведении спонсируемых государством убийств“, а также „нашу оценку того, что Россия рассматривает некоторых перебежчиков как законную мишень“.

Напомним, накануне эксперты британской лаборатории „Портон Даун“ признали, что не нашли доказательств российского происхождения „Новичка“. В британском МИДе вынужденно заявили, что обвинения в адрес России в связи с делом Скрипаля основывались на предположениях. Между тем в ведомстве настаивают, что заключения „Портон Даун“ — это лишь часть разведданных, и заявляют о наличии информации, согласно которой Россия произвела и хранила какое-то количество отравляющего газа.