Отряд юнармейцев ЦДО Хоста из Сочи выиграл поездку в Москву

По результатам месячника оборонно-массовой, военно-патриотической работы Юнармейский отряд ЦДО Хоста из десяти человек стал лучшим по г. Сочи. Кроме этого в смотре строевой песни 27 февраля отряд Юнармии ЦДО Хоста завоевал первое место. Подарком для победителей стала двухдневная поездка в столицу России. Все расходы взяла на себя общественная организация «Лига женщин „Мост добра“.

По результатам месячника оборонно-массовой, военно-патриотической работы Юнармейский отряд ЦДО Хоста из десяти человек стал лучшим по г. Сочи. Кроме этого в смотре строевой песни 27 февраля отряд Юнармии ЦДО Хоста завоевал первое место. Подарком для победителей стала двухдневная поездка в столицу России. Все расходы взяла на себя общественная организация „Лига женщин „Мост добра“.

“Лигой женщин» было принято решение отправить юнармейцев в Москву для посещения Центрального Музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе.

В музее ребята увидели панорамы самых ожесточенных сражений и важных событий Великой Отечественной войны.

Это блокада Ленинграда, оборона Москвы, Сталинградская битва, Курская Дуга… В Зале воинской славы нам рассказали о героях, о детях, которые становились сыновьями полка, сражались наравне со взрослыми. И погибали, защищая свою Родину. Впечатлил огромный Зал славы с фамилиями героев — не только граждан Советского союза, но и иностранных подданных, которые сражались за Победу, защищая мир от фашизма.

Также юные сочинцы посетили Совет Федерации , куда их пригласил член Совета от Краснодарского края Алексей Кондратенко. Экскурсию по Сенату детям провел лично Член Совета Федерации также от Краснодарского края Владимир Бекетов

В этот день в Совете Федерации проходил брифинг военных пресс-атташе зарубежных стран. Сочинские юнармейцы приняли участие в нем в качестве гостей.

После окончания брифинга, иностранные участники конференции попросили нас о совместном фото. Теперь память останется и у нас, и у них. Большая благодарность «Лиге женщин», за организацию этой поездки. Она получилась насыщенной, познавательной и очень интересной