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Гончаренко: игроки ЦСКА перед матчем в Лондоне сосредоточены на футболе, а не политике
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Гончаренко: игроки ЦСКА перед матчем в Лондоне сосредоточены на футболе, а не политике 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТАСС
ЛОНДОН, 4 апреля. /Корр. ТАСС Владислав Уткин/. Игроки и болельщики ЦСКА перед матчем Лиги Европы против лондонского «Арсенала» думают исключительно о футболе, а не о политике. Об этом на предматчевой пресс-конференции сообщил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко в ответ на вопрос британского журналиста о политической ситуации между Россией и Великобританией.
Первая четвертьфинальная встреча Лиги Европы состоится в Лондоне 5 апреля, начало — в 22:05 мск.
"Мы должны думать о футболе, и болельщики, которые приедут сюда, будут думать только о поддержке команды. А мы — тренеры и спортсмены — вообще далеки от политики", — сказал Гончаренко.
"Вы можете приехать к нам в Россию на чемпионат мира и убедиться, какая Россия хорошая страна и какие прекрасные люди живут", — добавил он.
4 марта Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в английском Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.
Ответный матч с «Арсеналом» пройдет 12 апреля в Москве на «ВЭБ-Арене» (начало — 22:05 мск). ЦСКА остался единственным представителем России в плей-офф еврокубков сезона-2017/18.
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