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Гончаренко: надо судить о команде по готовности, а не по сентябрю прошлого года
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Гончаренко: надо судить о команде по готовности, а не по сентябрю прошлого года 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Soccer News
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом» рассказал о подготовке столичного клуба ко встрече в Лондоне.
«Никто не говорит, что мы завтра победим. Мы прекрасно понимаем, что перед нами «Арсенал», а не какой-то другой клуб. Задача — выложиться и показать такую игру, какая была в матче с «Лионом» во Франции.
Сказывается ли на Арсене Венгере давление? Учитывая, как давно он в «Арсенале», не думаю, что на него это влияет. Это тренер, способный справиться с любым напряжением. А давление в большом клубе не зависит от позиции — можно быть на первом или шестом месте — и давление будет таким же. Любой тренер топ-клуба испытывает это на себе с начала и до конца.
Что касается ситуации с английскими фанатами, нам надо думать о футболе и заниматься только им. Надеюсь, все болельщики, которые приедут сюда и к нам, будут думать только о поддержке своей команды. Мы — спортсмены, и должны думать о спорте, а не о политике. Когда те же фанаты приедут на ЧМ, то увидят, что это прекрасная страна с хорошими стадионами. Они будете чувствовать себя безопасно в России.
Задача тренера — держать команду уровнем выше среднего на протяжении как можно большей дистанции. Но снижение уровня игры и результатов возможно — и надо выжимать в этих условиях из команды всё, что возможно. Ну и надо судить о команде, исходя из готовности к игре, а не по сентябрю прошлого года", — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.
Матч «Арсенал» — ЦСКА пройдёт на стадионе «Эмирейтс» 5 апреля.
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