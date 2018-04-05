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Передня: Тяжело будет перестраивать игру СКА на атакующий стиль
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Передня: Тяжело будет перестраивать игру СКА на атакующий стиль 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Новый главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Передня заявил, что практически сразу принял решение возглавить дальневосточный клуб.
«Первые впечатления о команде положительные. На сегодняшней тренировке, за которой я пока что просто наблюдал, все ребята работали активно и с желанием.
На меня вышел генеральный директор клуба Алексей Кандалинцев и сообщил, что мою кандидатуру рассматривают в числе других претендентов на пост главного тренера СКА. Также он спросил, готов ли я быстро перебраться в Хабаровск. Специфика Дальнего Востока, с которой я уже очень хорошо знаком. Меня абсолютно не пугала, и я практически сразу принял положительное решение.
Главный минус — команда не может забить. Видно, что ребята стараются, есть подходы, но в завершающей стадии что-то не получается. К плюсам могу отнести то, что на поле не было равнодушных. Думаю, что если ребята будут продолжать выкладываться, то результат тоже обязательно придет.
На данном этапе нам тяжело будет сильно перестраивать игру команду на какой-то сильно атакующий стиль и каких-то глобальных новшеств я пока вводить не собираюсь», — заявил Передня в интервью клубной пресс-службе.
За шесть туров до окончания чемпионата России «СКА-Хабаровск», потерпевший 10 поражений в последних 12 матчах, замыкает турнирную таблицу, имея в активе 13 очков.
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