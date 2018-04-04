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Передня: «Тяжело будет перестроить „СКА-Хабаровск“ на более атакующий футбол»
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Передня: «Тяжело будет перестроить „СКА-Хабаровск“ на более атакующий футбол» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Передня в интервью клубному ТВ рассказал о готовности к работе с новым клубом и понимании специфики дальневосточного футбола.
— Добро пожаловать в Хабаровск, в наш клуб. Как долетели, что уже успели сегодня видеть, с кем пообщаться?
— Долетел хорошо, в принципе, мы летели вместе с директором Алексеем Сергеевичем Кандалинцевым, спортивным директором Алексеем Поддубским. Прилетели и сразу сюда в клуб. Так что пока заселился на квартире и город пока не видел. Пока только знакомлюсь со всеми достопримечательностями клуба. Могу сразу сказать, что изменился и стадион, и раздевалки новые, и просмотровая… под европейский стиль все сделано. Здесь комфортно работать, новый тренажерный зал, вижу, уже есть.
— Из увиденного что произвело впечатление, как команда?
— Скажу, что ребята сегодня работали с желанием, положительные впечатления.
— Много ли раз до этого бывали в Хабаровске, что знаете о нашем городе?
— Да много раз, и в качестве игрока был, когда поле было еще не очень хорошего качества, еще земляное, в последний раз я был на крайней игре сезона с «Лучом» из Владивостока я был, мы проиграли 0:2. Команда сохранила прописку в ФНЛ, и с той поры изменился и стадион, и клуб. И скажу, что поменялось очень многое в лучшую сторону.
— Как узнали об интересе со стороны нашего клуба, долго ли размышляли?
— На меня вышел Кандалинцев Алексей Сергеевич и сказал, что есть одна из кандидатур моя, готов ли я сразу приехать, если будет такая возможность приехать на ближайший матч с «Амкаром»? Я со спецификой Дальнего Востока знаком. Долго не раздумывал, потому что год на Дальнем Востоке меня закалил, знаю, какие проблемы, как восстанавливаться, как тренировочный процесс вести. Так что долго не думал.
— В чем заключается специфика Дальнего Востока? У вас есть понимание, как надо работать с дальневосточными командами?
— Самое главное — это понимание того, что к восстановлению нужно очень тонко подходить, к тренировке, потому что после самолета нужно смотреть, в каком функциональном состоянии находится команда. Длительный перелет был или нет, кто-то много сыграл или недостаточно, нужен индивидуальный подход к каждому игроку. Конечно, здесь важно. И плюс медицинская составляющая большую роль играет. Вот сейчас заглянул в раздевалку, там очень хорошие условия для восстановления.
— Как вы лично для себя расцениваете переезд в Хабаровск, что это за этап карьеры?
— Клуб развивается, это видно невооруженным глазом. Амбициозный клуб, который будет расти. Конечно, интересно поработать, когда все стабильно, и все есть для работы. Только нужно свои умения и навыки показать.
— Вы следили за матчами СКА?
— Да. Если честно, после зимней паузы, начиная с кубковой игры с «Шинником», все матчи посмотрел.
— Какие плюсы и минусы можете отметить в игре?
— Минус один — мы не можем забить, ребята стараются, подходы есть, но в завершающей стадии что-то не получается. Плюсы? Могу сказать, что равнодушных на поле не было. Да, были ошибки индивидуального характера. Начиная с матча с «Ахматом», раскрепощенность у ребят, сыгранность. Надеюсь, что если они так будут продолжать, результат придет.
— Ваши команды, как правило, проповедовали атакующий футбол. Какой футбол нам ждать от СКА?
— На данном этапе тяжело будет перестроить команду на более атакующий футбол. Каких-то новшеств пока глобальных не будем вводить.
— Вы сами соскучились по футболу, по официальным матчам?
— Конечно, каждый тренер мечтает о такой обстановке, получать адреналин от игры. Конечно, соскучился.
7 апреля хабаровчане принимают «Амкар».
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