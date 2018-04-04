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Зарплата женщин в партии Мэй выше, чем у мужчин
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Зарплата женщин в партии Мэй выше, чем у мужчин 

Вести.Ru 47 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 4 апреля — «Вести. Экономика». Партия британского премьер-министра впервые раскрыла информацию, что женщины получают больше, чем мужчины, передает Bloomberg. Законодатель Рехман Чишти, который является заместителем председателя правящей Консервативной партии, сказал BBC, что разрыв в оплате труда в партии в среднем составляет 12,9% в пользу женщин. Это не совпадает с трендом, который укоренился в Британии, согласно которому в большинстве британских компаний разрыв составляет 18,4% в среднем в пользу мужчин. К полуночи 4 апреля британские работодатели со штатом работников более 250 человек должны опубликовать информацию о зарплатах сотрудников и разнице в зарплатах между мужчинами и женщинами. В то время как Консервативной партии по закону не требуется раскрывать данные по зарплатам из-за того, что у них слишком мало сотрудников, партия заявила, что добровольно представит полную информацию 5 апреля. Основная оппозиционная лейбористская партия, которая изложила свои цифры в феврале, заявила, что платит мужчинам в среднем немного выше. Ни один набор данных не включал данные о зарплате законодателей. Ранее премьер-министр Тереза ∎∎Мэй заявила, что разрыв в оплате труда в Великобритании является «жгучей несправедливостью», и общество останется беднее, если это оставить без изменений.
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