Тольяттинец предстанет перед судом за попытку сбыть сувенирную 5-тысячную купюру

Житель Тольятти знал о том, что 5-тысячная купюра, найденная им на остановке, сувенирная. Но соблазн оказался слишком велик, и он направился с фальшивкой в магазин, сообщает областной главк.

35-летний житель Тольятти нашёл в снегу пятитысячную купюру и принёс ее домой. На семейном совете выяснилось, что счастливая находка не такая уж и счастливая: купюра оказалась из банка приколов. Тогда мужчина решил просто оставить ее как сувенир. Но однажды не выдержал и пустил в дело, предъявив для оплаты в одном из продовольственных магазинов города. Однако бдительных сотрудников торговой точки провести не удалось. Впоследствии в отношении жителя Автограда было возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что это не первое нарушение тольяттинцем закона. Учитывая непогашенную судимость за угон автомобиля, суд может назначить ему наказание в виде принудительных работ в течение 5 лет или лишение свободы сроком до 8 лет.