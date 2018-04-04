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Тольяттинец предстанет перед судом за попытку сбыть сувенирную 5-тысячную купюру
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Тольяттинец предстанет перед судом за попытку сбыть сувенирную 5-тысячную купюру 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Житель Тольятти знал о том, что 5-тысячная купюра, найденная им на остановке, сувенирная. Но соблазн оказался слишком велик, и он направился с фальшивкой в магазин, сообщает областной главк.
35-летний житель Тольятти нашёл в снегу пятитысячную купюру и принёс ее домой. На семейном совете выяснилось, что счастливая находка не такая уж и счастливая: купюра оказалась из банка приколов. Тогда мужчина решил просто оставить ее как сувенир. Но однажды не выдержал и пустил в дело, предъявив для оплаты в одном из продовольственных магазинов города. Однако бдительных сотрудников торговой точки провести не удалось. Впоследствии в отношении жителя Автограда было возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что это не первое нарушение тольяттинцем закона. Учитывая непогашенную судимость за угон автомобиля, суд может назначить ему наказание в виде принудительных работ в течение 5 лет или лишение свободы сроком до 8 лет.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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