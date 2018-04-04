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Маккарти может возглавить «Вест Бромвич»
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Маккарти может возглавить «Вест Бромвич» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Новым главным тренером «Вест Бромвича» может стать Мик Маккарти, сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, руководство «дроздов» близко к договоренности с ирландским специалистом, который готов тренировать клуб даже в случае его вылета в Чемпионшип.
Напомним, что несколько дней назад «Вест Бромвич» уволил Алана Пардью. После 32 туров клуб занимает последнее место и отстает от спасительного 17-го места на 10 очков.
Что касается Маккарти, то сейчас он возглавляет «Ипсвич». Ранее ирландец работал в «Вулверхэмптоне», «Сандерленде», «Миллуолле» и сборной Ирландии.
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