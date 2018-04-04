Ещё
В Госдуме решили пока не проводить парламентское расследование кемеровского пожара
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Госдуме решили пока не проводить парламентское расследование кемеровского пожара 

Интересант 37 минут назад
Фото: Газета Кемерова
Для проведения парламентского расследования инцидента с пожаром в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» нет оснований, считает председатель комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
По его словам, в настоящее время следствие работает достаточно эффективно и своевременно предоставляет депутатам соответствующую информацию.
Инициативу фракции КПРФ об инициировании парламентского расследования по событиям в Кемерово он назвал «не совсем правильной». «Подменять расследование, которое сегодня проводится эффективно, я думаю, не стоит», — приводит слова Пискарева «Интерфакс».
По его словам, в случае если бы депутаты видели, что следствие буксует и не предпринимает меры к установлению виновных лица, то тогда стоило бы об этом говорить. Но сегодня, уверен он, нет никаких оснований полагать, что следствие по делу не продвигается.
Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человек, из них 41 ребенок. Большинство погибших детей оказались запертыми в кинозале на четвертом этаже комплекса.
Интересант: последние новости
На Калининградском янтарном комбинате найдены крупные самородки 10 российских городов получили 2,5 миллиарда рублей на «времянки» к футбольному чемпионату мира Сергей Шойгу: К гонке вооружений мир толкают западные страны, претендующие на «особое положение»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку25
Умер бывший тренер «Челси»3
Опубликованы доходы российских хоккеистов59
Президент «Урала» отреагировал на предложение Гинера
Ибрагимович отказался от контракта на $100 млн
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение