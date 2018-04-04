В Госдуме решили пока не проводить парламентское расследование кемеровского пожара

Для проведения парламентского расследования инцидента с пожаром в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» нет оснований, считает председатель комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев

По его словам, в настоящее время следствие работает достаточно эффективно и своевременно предоставляет депутатам соответствующую информацию.

Инициативу фракции КПРФ об инициировании парламентского расследования по событиям в Кемерово он назвал «не совсем правильной». «Подменять расследование, которое сегодня проводится эффективно, я думаю, не стоит», — приводит слова Пискарева «Интерфакс»

По его словам, в случае если бы депутаты видели, что следствие буксует и не предпринимает меры к установлению виновных лица, то тогда стоило бы об этом говорить. Но сегодня, уверен он, нет никаких оснований полагать, что следствие по делу не продвигается.

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человек, из них 41 ребенок. Большинство погибших детей оказались запертыми в кинозале на четвертом этаже комплекса.