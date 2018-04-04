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Гончаренко: до встречи с Моуринью знал 52 английских слова, теперь — 62
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Гончаренко: до встречи с Моуринью знал 52 английских слова, теперь — 62 

Чемпионат.com 58 минут назад
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии первого выездного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом» (5 апреля) рассказал о прогрессе в изучении английских слов, а также выразил мнение, что у «армейцев» лучше получается играть в атакующий футбол в гостевых играх.
«Я смотрел матч «Арсенал» — ЦСКА в 2006 году в Лондоне, но почти все нюансы стёрлись из памяти. Помню, что в московском матче феерил Карвальо.
Смогу ли я пообщаться с Венгером после того, как на ломаном английском общался с Моуринью, когда ЦСКА играл с «МЮ»? Если тогда у меня в запасе было 52 английских слова, то сейчас 62. Во всяком случае, рядом работают люди с хорошим английским, так что всё будет в порядке.
Если говорить о том, почему ЦСКА в этих еврокубках здорово играет на выезде, то не сказать, что у нас особая подготовка к гостевым матчам, но мы стараемся проповедовать более открытую игру. Когда играем дома, оппоненты играют в закрытый футбол, и их сложнее вскрыть. Может, прозвучит странно, но атакующий футбол у нас получается лучше на выезде.
Что касается того, о чём общался со Слуцким, который летел с нами вместе на матч, то я лишь сказал, что узнал 10 новых слов от английского корреспондента, который сидел в зале. А Слуцкий хотел посетить матч. Кроме того, у него есть дела в Англии», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.
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Арбелоа: Роналду может покинуть Землю и играть с марсианами, тут он уже закончил Гончаренко: надо судить о команде по готовности, а не по сентябрю прошлого года Гончаренко: до встречи с Моуринью знал 52 английских слова, теперь — 62
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