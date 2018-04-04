Гончаренко: до встречи с Моуринью знал 52 английских слова, теперь — 62

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии первого выездного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом» (5 апреля) рассказал о прогрессе в изучении английских слов, а также выразил мнение, что у «армейцев» лучше получается играть в атакующий футбол в гостевых играх.

«Я смотрел матч «Арсенал» — ЦСКА в 2006 году в Лондоне, но почти все нюансы стёрлись из памяти. Помню, что в московском матче феерил Карвальо.

Смогу ли я пообщаться с Венгером после того, как на ломаном английском общался с Моуринью, когда ЦСКА играл с «МЮ»? Если тогда у меня в запасе было 52 английских слова, то сейчас 62. Во всяком случае, рядом работают люди с хорошим английским, так что всё будет в порядке.

Если говорить о том, почему ЦСКА в этих еврокубках здорово играет на выезде, то не сказать, что у нас особая подготовка к гостевым матчам, но мы стараемся проповедовать более открытую игру. Когда играем дома, оппоненты играют в закрытый футбол, и их сложнее вскрыть. Может, прозвучит странно, но атакующий футбол у нас получается лучше на выезде.