Фаулер: «Манчестер Сити» опасается атмосферы «Энфилда»

Экс-футболист «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» Робби Фаулер поделился мнением касательно противостояния двух клубов в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Сити" опасается атмосферы «Энфилда», определенно. Они знают, какой прием их ожидает. Неслучайно, что они обратились в полицию касательно планировавшегося перформанса болельщиков «красных» перед приездом команд на стадион.

На самом деле, каждый футболист должен пройти через такую атмосферу, ради этого играют в футбол. На «Энфилде» это вдвойне ощутимо. Если «Сити» пройдет это испытание, тогда можно будет смело заявить, что они заслужили свое место в полуфинале", — цитирует Фаулера Daily Mirror.

Первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» состоится в среду вечером (21:45 мск).