Вездеходы! «Спартак» на ужасном поле обыграл «Крылья Советов» в Кубке России

Матч четвертьфинала Кубка России между «Спартаком» и «Крыльями Советов» перенесли на 4 апреля аж с 28 февраля, когда красно-белый клуб отказался выходить на поле в мороз — термометры показывали от минус 15 до минус 17 градусов по Цельсию. Сложилось такое впечатление, что зима, так и не насладившись обещанным зрелищем, просо отказалась покидать Самару.

Кроты не пройдут!

1 апреля на город обрушился страшный снегопад, который вновь поставил матч под угрозу срыва. Поле кое-как успели накрыть, уберечь его от непогоды. Утро 4 апреля на доживающем свой век стадионе «Металлург» началось так же, как и последний день зимы, когда и должна была пройти встреча: волонтеры из числа болельщиков «Крылышек» взялись за лопаты и принялись расчищать арену — не только для себя, но и для трех тысяч «тех парней», которые приехали в Самару из Москвы поддержать «Спартак».

Не будь в российском чемпионате такого бедственного положения с календарем, когда мест для переноса матчей уже не остается, эта игра вновь могла бы не состояться. Несмотря на все старания уже давно прославившихся на всю страну самарских агрономов, поле больше напоминало зеленую грядку, нежели газон, на котором должны играть футболисты с миллионными зарплатами.

Вообще, поле — бич Самары. Еще в 2011 году оно сподвигло Сергея Игнашевича на съемку нашумевшего видео о состоянии газона. Все уже забыли, но еще за десять лет до этого известный тренер Виктор Гамула в свойственной ему манере раскрыл секрет всех бед самарского газона, рассказав, что по нему чаще кроты бегают, чем футболисты. Скоро «Крылья» покинут «Металлург» и начнут играть на новой арене, построенной к чемпионату мира, а «Металлург», видимо, отдадут на откуп кротам, которым поле так приглянулось.

Мавры сделали свое дело

Но делать 4 апреля было нечего — переносить матч было уже некуда — пришлось играть на том, что было. Из под ног футболистов вздымались клубы песка, который хоть как-то должен был разровнять эту «картофельную грядку». До конца сделать это так и не удалось. Квинси Промес — скромный парень, никогда не жалуется, но в самом начале матча именно поле не позволило ему технично перекинуть Евгения Конюхова, когда он вывалился на ворота «Крыльев» один на один после паса Луиса Адриано.

Как бы Андрей Тихонов не грозился остановить свой бывший и почти родной клуб, о чем бы ни говорила его личная статистика встреч с красно-белыми, а превосходство «Спартака» было налицо — тотально территориальное преимущество и превосходство во всех компонентах, включая и физическую готовность. Все это на 20-й минуте вылилось в забитый гол. Фернандо классным пасом нашел в штрафной площади Зе Луиша, который отличным ударом из-под ног многоопытного бразильца Надсона послал мяч в створ ворот. конюхов был бессилен.

Единственная опасная атака со стороны «Крыльев Советов» случилась на 31-й минуте. Азер Алиев прорвался по левому флангу и на технику прострелил в штрафную. Первым на мяче оказался лучший на данный момент бомбардир Кубка России Александр Соболев, который пытался пробить с лету с ближний угол. Мяч немного разминулся со штангой.

Пятью минутами позже вновь отлично сработала связка Адриано-Промес. Бразилец вырезал передачу на Квинси ближе к линии штрафной площади, где тот на движении поймал двух игроков соперника, отклеился от них и пробил — прямо в отлично выбравшего позицию Конюхова.

Второй тайм «Крылья Советов» начали веселее — принялись давить «Спартак». На 48-й минуте опасный стандарт взялся исполнять Алан Чочиев, до этого чаще портивший игру своим браком, чем созидавший. Девятый номер отлично навесил в штрафную, где первым на мяче был легендарный уже белорусский бомбардир «Крыльев» Сергей Корниленко. Вот только снаряд на какие-то сантиметры разминулся с головой голеадора, уйдя за лицевую линию.

Интрига умерла на 71-й минуте. Зе Луиш, получив мяч от Квинси Промеса на подступах к штрафной, быстро отдал его обратно в штрафную, сыграв в своеобразную стеночку. Оставшись перед голкипером практически в одиночестве, Промес сделал небольшую паузу, дождался двоих защитников и только после этого — пробил — 2:0.

Самедов на скамейке — залог успеха

В этот момент все уже начали примерять титул обладателей Кубка Росси на «Спартак». Это может произойти впервые за 15 лет. В последний раз красно-белые побеждали в этом турнире в 2003 году, когда гол Егора Титова принес минимальную победу над «Ростовом» команде Олега Романцева. Единственным в нынешнем «Спартаке», кто помнит тот матч, остался Александр Самедов, в том матче сидевший на скамейке запасных в свои 18 лет…

Начал матч на скамейке Самедов и на этот раз. Но на 79-й минуте он все же появился на поле, выйдя вместо Романа Зобнина.

Довершил, казалось, разгром еще один легионер «Спартака» Луис Адриано. На 77-й минуте после навеса с углового верховую борьбу, как это водится, выиграл Зе Луиш, протолкнув мяч на дальнюю штангу. Там в абсолютном одиночестве оказался бразильский нападающий, который без проблем протолкнул мяч в сетку ворот между ног вратаря — 3:0!

Единственное, что смогли сделать хозяева — отыграть один мяч. Самарцы быстро разыграли угловой. Вышедший на замену Георгий Зотов вырезал подачу в центр штрафной на голову Соболеву, который пробил точно в угол, установив окончательный счет — 3:1.

«Спартак» впервые с 2011 года, когда он уступил ЦСКА по пенальти, сыграет в полуфинале Кубка России. Следующий соперник — «Тосно», с которым красно-белые не так давно встречались в чемпионате страны. Но Кубок — совсем другое дело. В последний раз, когда «Спартак» встречался с тосненцами в этом турнире, они потерпели поражение, в дополнительное время проиграв со счетом 0:1.