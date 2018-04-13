Эксперт: надеюсь с нынешними тренерами у хоккейного ЦСКА будет результат

"Прогресс Никитина меня не удивил. Меня удивило, как под таким давлением в играх с настолько серьезным оппонентом, как СКА, он сумел найти нужные слова для игроков, чтобы они действовали в правильном режиме.

Тренер придал команде уверенности и интенсивности — ребята четко знали, что делать и куда идти. Никитин очень сдержан, но при этом способен и на жесткое проявление эмоций. Правда, обычно это происходит при закрытых дверях, а не на лавке. Он понимает: тренер должен оценивать игру холодным взглядом и руководить ею во время матча", — заявил эксперт.