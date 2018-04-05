Генрих Мхитарян: «Дважды не думал, переходя в „Арсенал“

— Лучшего дебюта в «Арсенале» я и представить не мог, — цитирует FourFourTwo Мхитаряна. — Я игрок атаки и не думал дважды над предложением. Перешел в «Арсенал», потому что Венгер хотел меня тут видеть. Я не стал заменой Санчесу, потому что мы игроки с разными характеристиками.

Напомним, что «Арсенал» соперник ЦСКА по 1/4 финала Лиги Европы. Матч «Арсенал» — ЦСКА состоится сегодня и начнется в 22.05 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.