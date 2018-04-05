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Генрих Мхитарян: «Дважды не думал, переходя в „Арсенал“
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Генрих Мхитарян: «Дважды не думал, переходя в „Арсенал“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян отметил, что быстро согласился перейти в лондонский клуб из "Манчестер Юнайтед". Он перебрался в «Арсенал» в январе 2018 года.
— Лучшего дебюта в «Арсенале» я и представить не мог, — цитирует FourFourTwo Мхитаряна. — Я игрок атаки и не думал дважды над предложением. Перешел в «Арсенал», потому что Венгер хотел меня тут видеть. Я не стал заменой Санчесу, потому что мы игроки с разными характеристиками.
Напомним, что «Арсенал» соперник ЦСКА по 1/4 финала Лиги Европы. Матч «Арсенал» — ЦСКА состоится сегодня и начнется в 22.05 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
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