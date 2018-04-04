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Мхитарян: «Когда узнал о возможности сменить „МЮ“ на „Арсенал“, я не думал дважды»
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Мхитарян: «Когда узнал о возможности сменить „МЮ“ на „Арсенал“, я не думал дважды» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян признался, что рад тому, как складывается его карьера в «Арсенале».
"Когда я узнал о возможности сменить "Манчестер Юнайтед" на «Арсенал», я сказал: «Да, я хочу этого». Я не думал дважды. Мне было важно играть в атакующей команде.
Я не мог себе представить лучшего старта в новом клубе. Я выбрал «Арсенал», потому что Венгер действительно хотел видеть меня в команде, а не потому, что искал замену Санчесу. Мы совершенно разные игроки.
Я хочу вписать свое имя в историю клуба и стать его легендой. Я хочу забивать голы, отдавать голевые передачи и завоевывать трофеи, чтобы болельщики были счастливы", — цитирует Мхитаряна Metro.
Мхитарян сыграл в 11 матчах за «Арсенал», забил 2 гола и отдал 6 голевых передач.
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