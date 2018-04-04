Мхитарян: «Когда узнал о возможности сменить „МЮ“ на „Арсенал“, я не думал дважды»

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян признался, что рад тому, как складывается его карьера в «Арсенале».

"Когда я узнал о возможности сменить "Манчестер Юнайтед" на «Арсенал», я сказал: «Да, я хочу этого». Я не думал дважды. Мне было важно играть в атакующей команде.

Я не мог себе представить лучшего старта в новом клубе. Я выбрал «Арсенал», потому что Венгер действительно хотел видеть меня в команде, а не потому, что искал замену Санчесу. Мы совершенно разные игроки.

Я хочу вписать свое имя в историю клуба и стать его легендой. Я хочу забивать голы, отдавать голевые передачи и завоевывать трофеи, чтобы болельщики были счастливы", — цитирует Мхитаряна Metro.

Мхитарян сыграл в 11 матчах за «Арсенал», забил 2 гола и отдал 6 голевых передач.