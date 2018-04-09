Останется ли Олег Знарок главным тренером СКА?

Главный хоккейный тренер страны оказался перед выбором. Уйти на понижение — неочевидный, но крутой шаг.

Так и не вспомнишь, когда Олег Знарок откровенничал с журналистами. Формат полноценного интервью с ним в принципе представить сложно. Причём прессы нынешний тренер СКА и сборной России сторонился ещё задолго до первых трофеев и больших контрактов. А что до пресс-конференций, то за годы работы в КХЛ он достиг совершенства в умении залезать в панцирь, попутно выбрасывая иголки. Многие коллеги уже попросту не задают вопросы Олегу Валерьевичу, потому что заранее знают: бесполезно.

Вот и на пресс-конференции после шестого матча серии с ЦСКА Знарок был предельно уклончив. Его «не знаю» на вопрос о будущем в петербургском клубе многие восприняли, как очередную попытку закрыться. Можем ошибаться, но, кажется, как раз сейчас Олег Валерьевич был предельно честен. Точно так же, как когда спустя полчаса после золотого гола Кирилла Капризова в Пхёнчхане говорил, что устал и не знает, продолжит ли работу в сборной России.

Неопределённость — это то, что сквозит в каждой фразе Знарка о своём будущем. Причём это подвешенное состояние затрагивает не только его. Круг заинтересованных лиц отнюдь не ограничивается руководством СКА и сборной России, тем более что это одни и те же люди. За развитием этого многообещающего сериала особенно пристально должны следить в Омске. Илья Воробьёв , который вроде бы дал предварительное согласие «Авангарду», называется в качестве возможного преемника Знарка как в сборной, так и в клубе.

Кого-то удивило, что, рассуждая о причинах вылета СКА из Кубка Гагарина, Знарок и Ковальчук назвали совершенное разные точки зрения. Тренер сетует на Олимпиаду, а игрок решительно отметает эту версию в сторону. Как такое возможно? Не договорились заранее, какой позиции придерживаться в случае вылета? Или же между Знарком и Ковальчуком тлеет давний конфликт? На самом деле, всё куда проще.

Взгляды игрока и тренера в принципе зачастую расходятся. К тому же Знарок отвечает за всю команду, а Ковальчук, каким бы лидером по духу он ни был, только за себя. Но главное, что нетрудно было уловить со стороны: если Илья, выиграв Олимпиаду, исполнил свою мечту и устремился за новой — в НХЛ, то Олег Валерьевич, взяв золото Пхёнчхана, будто отмучился. Он предстал даже не хамоватым тренером (к такому образу мы привыкли), а уставшим человеком, который только что сбросил с плеч многотонный груз.

Мы часто ругаем Знарка по поводу и без. За его манеру общения, за пристрастие к игрокам рабоче-крестьянского склада, да хотя бы за то, что работает он в исключительных условиях и может получить почти любого игрока, какого пожелает. Претензий к Знарку как личности и Знарку как тренеру может быть много, но это не отменяет того, что он человек. Такой же человек, как и все мы, со своими слабостями и пороками. Даже стальной характер, закалённый на хоккейных коробках и в рижских ресторанах, не поможет при том колоссальном давлении, какое висело над тренером в этом сезоне.

И ладно мы, журналисты. Наши оценки можно пропустить мимо ушей, забыв дорогу на ведущие спортивные порталы страны. Но от давления сверху никуда не деться. Знарок только в тренерской иерархии стоит на высшей ступени. Если брать всю хоккейную вертикаль в России, то он если не пешка, то уж точно не король. Пожертвовать им, назначив виновным за провал национальной команды, было бы раз плюнуть. В Корее Знарок был менее чем в минуте от того, чтобы получить чёрную метку.

Если собрать воедино все слухи о будущем Знарка, то картина складывается примерно следующая. На двух постах Олег Валерьевич почти наверняка не останется. А это значит, что подойдёт к концу недолгая эпоха базового клуба сборной. Нельзя сказать, что пример Знарка поставил крест на идее совмещения. Скорее даже наоборот: меньше чем за год он взял сначала Кубок Гагарина, а затем и золото Олимпиады. Чего ещё можно желать? Да только для самого тренера-совместителя это работа на износ, после которой неизбежно эмоциональное опустошение.

Если рассматривать вопрос с точки зрения федерации, то совершенно непонятно, зачем сейчас сборной нужен базовый клуб и тренер-совместитель. В чём был смысл год или даже два назад — понятно, но сейчас? До следующей Олимпиады ещё четыре года, у большинства игроков СКА контракты заканчиваются либо этой, либо следующей весной. К тому же каждый год кто-то решается попробовать себя в НХЛ. Наиграть что-либо в подобной ситуации попросту невозможно.

Зачем Знарку сборная, тоже не очень понятно. Чемпионат мира он выигрывал. Олимпийское золото с недавних пор тоже добавилось в коллекцию. Где искать мотивацию? Попробовать выиграть следующие Игры с участием энхаэловцев? Во-первых, далеко не факт, что сильнейшие игроки планеты доедут до Китая, а во-вторых, это целый олимпийский цикл. Сомнительно, что Олег Валерьевич готов ещё четыре года провести в пиджаке с гербом на груди и ежедневным прессом ответственности.

Когда Юкка Ялонен сказал, что ни он, ни Олег Знарок не стали бы чемпионами с «Ладой», многие ухмыльнулись. Ну где Знарок и где «Лада»? О чём здесь вообще можно говорить? «Фалькао к нам не поедет», — так и тянет процитировать одного футбольного тренера. До Тольятти Олег Валерьевич и правда уже не доедет. Первый немосковский чемпион покинул КХЛ и вряд ли вернётся в элиту в ближайшие годы. А вот сознательно уйти на понижение, возглавив клуб с бюджетом менее двух миллиардов рублей, было бы сильным ходом.

Среди бизнесменов, заработавших состояние, нередки случаи дауншифтинга. Когда устаёшь от ритма 24/7, карьерных лестниц, бесконечных совещаний и проблем корпорации, порой возникает желание бросить всё. Некоторые так и поступают, уезжая с семьёй в глушь. Когда-то успешные предприниматели и финансисты заводят хозяйство в деревне, обретая себя настоящих. Таким образом они очищают голову и приходят к мысли, что долгие годы занимались не тем.

Олег Знарок, каким мы его знали на заре КХЛ, далёк от хоккейного гламура. Тренеру СКА, в отличие от других топ-тренеров, не нужны для побед исключительно звёзды. Его методы работы и манера поведения скорее подходят для коллективов вроде ХК МВД. Порой казалось, что и сборную России он лепил по образу и подобию балашихинской команды. Знарок доказал, что может управляться с лакшери-клубами, но, вернувшись к истокам, он получит не только респект от хоккейного сообщества, но и новый вызов для самого себя.

Всех денег мира не заработаешь. Олег Валерьевич наверняка может позволить себе годик-другой отдохнуть от хоккейной круговерти. Но почему бы вместо творческого отпуска не взять клуб-середняк и не превратить его в новую золушку, которых так не хватает нашей лиге? Например, вернуться в то же «Динамо», где уже нет Андрея Сафронова . Впрочем, тот самый дауншифтинг, пусть и в облегчённом режиме, можно совершить, не покидая Санкт-Петербург. Грядущим летом СКА с большой долей вероятности покинет ряд лидеров во главе с Ковальчуком. Затеять масштабную перестройку в период, когда главный конкурент набирает мощь, это тоже в некотором роде выход из зоны комфорта.

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