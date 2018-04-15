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Тренер ЦСКА Гончаренко заявил о кадровых проблемах клуба
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Тренер ЦСКА Гончаренко заявил о кадровых проблемах клуба 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о проблемах клуба в связи с отсутствием многих игроков. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Мы сейчас в очень сложном графике, еще матч 18-го числа. У нас много проблем, потому что играем небольшой обоймой.
Нам приходится тяжело. Одного возвращаем в строй, другой выбывает. Посмотрим, может быть, к следующей игре Дзагоев будет готов", — цитирует Гончаренко пресс-служба ЦСКА.
Ранее московский ЦСКА в гостях сыграл вничью с «Уфой» в матче 26-го тура РФПЛ.
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