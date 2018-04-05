Виктор Гончаренко: мы должны думать о спорте, а не политике

Главный тренер московского ЦСКА в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги Европы против лондонского «Арсенала» особо отметил, что непростая политическая ситуация между Россией и Великобританией не должна отвлекать от игры всех участников поединка. На его взгляд, стоит сосредоточиться на самом спорте.

"Мы должны думать о футболе и заниматься исключительно им, — сказал наставник, слова которого приводит Sport24. — Очень надеюсь, что все приехавшие в Лондон российские болельщики будут думать лишь о поддержке своей команды, а не о посторонних вещах. Мы — тренеры и спортсмены — также должны думать о спорте, а не о политике".

Напомним, что первый четвертьфинальный поединок между «Арсеналом» и ЦСКА состоится в Лондоне 5 апреля. Ответная встреча пройдет в Москве 12 апреля.