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Виктор Гончаренко: мы должны думать о спорте, а не политике
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Виктор Гончаренко: мы должны думать о спорте, а не политике 

Вести.Ru 5 часов назад
Фото: Вести.Ru
Главный тренер московского ЦСКА в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги Европы против лондонского «Арсенала» особо отметил, что непростая политическая ситуация между Россией и Великобританией не должна отвлекать от игры всех участников поединка. На его взгляд, стоит сосредоточиться на самом спорте.
"Мы должны думать о футболе и заниматься исключительно им, — сказал наставник, слова которого приводит Sport24. — Очень надеюсь, что все приехавшие в Лондон российские болельщики будут думать лишь о поддержке своей команды, а не о посторонних вещах. Мы — тренеры и спортсмены — также должны думать о спорте, а не о политике".
Напомним, что первый четвертьфинальный поединок между «Арсеналом» и ЦСКА состоится в Лондоне 5 апреля. Ответная встреча пройдет в Москве 12 апреля.
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