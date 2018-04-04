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Гендиректор «Краснодара»: «Премьер-лигу нужно расширить до 18 клубов»
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Гендиректор «Краснодара»: «Премьер-лигу нужно расширить до 18 клубов» 

Soccer News 40 минут назад
Фото: Soccer News
Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг заявил, что Премьер-лига нуждается в расширении.
"Я лично за увеличение количества клубов в РФПЛ до 18. Со спортивной точки зрения, конечно, лучше 18 команд. Если говорить с финансовой и инфраструктурной точки зрения, то нужно смотреть. Но по идее для такой страны и чемпионата, конечно, нужно 18 клубов. При этом стоит обязательно оставлять переходные матчи", — приводят слова Хашига российские СМИ.
Стоит отметить, что в высшем российском дивизионе 18 команд выступали только в 1993, 1997 и 1998 годах.
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