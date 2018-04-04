Медведев обещает решить проблему размещения хостелов в жилых домах после ЧМ-2018

Как отмечает Миронов, слова которого приводит пресс-служба фракции в среду, на встрече, прошедшей в преддверии ежегодного доклада премьер-министра о работе правительства по итогам 2017 года, Медведев высказал мнение, что нужно вводить ограничения на функционирование таких гостиниц. «В частности, чтобы хостел мог открыться только на первом этаже, если на это согласны три четверти всех жильцов дома и жители всех соседних квартир», — привел Миронов позицию главы правительства.

"Дмитрий Медведев сообщил, что после чемпионата мира по футболу будут подготовлены предложения, в том числе законодательные, о наведении порядка с такими гостиницами, которых только в Москве около полутора тысяч, не меньше и в Петербурге", — цитирует Миронова пресс-служба фракции.

Причем, подчеркнул глава справороссов, «ограничительные меры будут иметь обратную силу, то есть проходить согласительные процедуры будут все хостелы, независимо от времени открытия».