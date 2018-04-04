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Голландский хавбек «Урала»: «Перелет в Хабаровск — не самый длинный в моей жизни»
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Голландский хавбек «Урала»: «Перелет в Хабаровск — не самый длинный в моей жизни» 

Спорт-Экспресс 36 минут назад
Полузащитник «Урала» Отман Эль-Кабир подчеркнул, что перелеты — часть работы футболистов. В гостевом матче 23-го тура чемпионата России против «СКА-Хабаровск» (3:0) голландский хавбек отметился голом.
— Какие у вас были мысли, когда узнали о том, что такое выезд в Хабаровск?
— Знал, что много лететь предстоит, что будет большая разница во времени. Но это часть нашей работы. И к тому же, это не самый длинный перелет в моей жизни. Однажды летел 12 часов до Южной Африки.
— Чем занимаетесь во время таких перелетов?
— Смотрю сериалы, фильмы. Пытаюсь спать, но у меня не получается.
— Вспомнити гол в ворота СКА. Когда мяч летел к вас, сразу спланировали свои действия?
— Да. Хотелось сделать первое хорошее касание, чтобы вторым касанием забить.
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