Голландский хавбек «Урала»: «Перелет в Хабаровск — не самый длинный в моей жизни»

Полузащитник «Урала» Отман Эль-Кабир подчеркнул, что перелеты — часть работы футболистов. В гостевом матче 23-го тура чемпионата России против «СКА-Хабаровск» (3:0) голландский хавбек отметился голом.

— Какие у вас были мысли, когда узнали о том, что такое выезд в Хабаровск?

— Знал, что много лететь предстоит, что будет большая разница во времени. Но это часть нашей работы. И к тому же, это не самый длинный перелет в моей жизни. Однажды летел 12 часов до Южной Африки.

— Чем занимаетесь во время таких перелетов?

— Смотрю сериалы, фильмы. Пытаюсь спать, но у меня не получается.

— Вспомнити гол в ворота СКА. Когда мяч летел к вас, сразу спланировали свои действия?

— Да. Хотелось сделать первое хорошее касание, чтобы вторым касанием забить.