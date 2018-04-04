Ещё
Журова — о рекомендациях правительства Австралии для болельщиков: «Считаю, что это нагнетание обстановки»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Журова — о рекомендациях правительства Австралии для болельщиков: «Считаю, что это нагнетание обстановки» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова поделилась с «СЭ» мнением о рекомендациях австралийского правительства для болельщиков, планирующих поездку в Россию на ЧМ-2018, и провела параллели с ситуацией перед Олимпийскими играми 2014 года в Сочи.
— Возможно, в Австралии предполагают или уже знают о том, что планируются какие-то провокации со стороны тех, кто хочет дискредитировать нашу страну в этой ситуации, — заявила Журова.
Она также напомнила, что подобное происходило и перед Олимпиадой-2014 в Сочи.
— Это абсолютно такая же ситуация, — подчеркнула Журова. — То же самое говорили иностранным болельщикам, которые собирались поехать на наши Игры. Западные страны считают, что их гражданам у нас опасно, хотя если говорить про безопасность, то в этом плане в России все на высоком уровне.
Я уже говорила, что если на соревнования не едут главы государств или чиновники, то это никаким образом не сказывается на уровне проведения турниров. Не знаю, предупреждали на Западе людей перед Играми в Рио, хотя Бразилия — далеко не самая спокойная страна на свете. Болельщики же поехали, и не было никаких инцидентов, которые могли бы вызвать глобальный резонанс. Я считаю, все эти предупреждения — нагнетание обстановки.
Перед Олимпиадой-2014 в иностранных СМИ транслировалась мысль: «Небезопасно ехать на Игры в Россию». Но те иностранцы, кто побывал в Сочи говорили мне: «Мы не знаем, как теперь доверять нашим СМИ». Люди увидели уровень безопасности, работы волонтеров, обеспечения комфорта, гостеприимства, и были поражены. Им стало обидно за тех, кто сдал билеты из-за атак на РФ в информационном поле и не увидел, как все обстоит на самом деле. (Иван ТОРОПЦЕВ)
Спорт-Экспресс: последние новости
Массимо Каррера: "Спартак" – фаворит Кубка? Нет" Денис Глушаков: "Гол Роналду - фантастика. Зе Луиш так постоянно прыгает на тренировках, но что-то не залетает у него" Матч "Челси" – "Ливерпуль" перенесен
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку74
«Спартак» вышел в полуфинал Кубка России1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Опубликованы доходы российских хоккеистов59
Прайсу наложили 40 швов после нокаута от Поветкина
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение