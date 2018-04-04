Журова — о рекомендациях правительства Австралии для болельщиков: «Считаю, что это нагнетание обстановки»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова поделилась с «СЭ» мнением о рекомендациях австралийского правительства для болельщиков, планирующих поездку в Россию на ЧМ-2018, и провела параллели с ситуацией перед Олимпийскими играми 2014 года в Сочи.

— Возможно, в Австралии предполагают или уже знают о том, что планируются какие-то провокации со стороны тех, кто хочет дискредитировать нашу страну в этой ситуации, — заявила Журова.

Она также напомнила, что подобное происходило и перед Олимпиадой-2014 в Сочи.

— Это абсолютно такая же ситуация, — подчеркнула Журова. — То же самое говорили иностранным болельщикам, которые собирались поехать на наши Игры. Западные страны считают, что их гражданам у нас опасно, хотя если говорить про безопасность, то в этом плане в России все на высоком уровне.

Я уже говорила, что если на соревнования не едут главы государств или чиновники, то это никаким образом не сказывается на уровне проведения турниров. Не знаю, предупреждали на Западе людей перед Играми в Рио, хотя Бразилия — далеко не самая спокойная страна на свете. Болельщики же поехали, и не было никаких инцидентов, которые могли бы вызвать глобальный резонанс. Я считаю, все эти предупреждения — нагнетание обстановки.

Перед Олимпиадой-2014 в иностранных СМИ транслировалась мысль: «Небезопасно ехать на Игры в Россию». Но те иностранцы, кто побывал в Сочи говорили мне: «Мы не знаем, как теперь доверять нашим СМИ». Люди увидели уровень безопасности, работы волонтеров, обеспечения комфорта, гостеприимства, и были поражены. Им стало обидно за тех, кто сдал билеты из-за атак на РФ в информационном поле и не увидел, как все обстоит на самом деле. (Иван ТОРОПЦЕВ)