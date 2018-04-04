Ещё
Боксер из Серпухова выиграл первенство Европы среди молодежи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Боксер из Серпухова выиграл первенство Европы среди молодежи 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Спортсмен Владислав Савостьянов из Серпухова завоевал золото на первенстве Европы по боксу среди молодежи 19-22 лет, которое проходило в Румынии с 25 марта по 1 апреля, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.
«Громкие успехи российских боксеров на мировой арене уже давно на слуху. В число победителей вписал свое имя и Владислав Савостьянов из Серпухова. Молодой подмосковный спортсмен отпраздновал победу на турнире в Румынии», — заявил министр физической культуры и спорта области Роман Терюшков.
Подмосковный боксер выступил в весовой категории 69 килограмма. В финале он смог победить по очкам англичанина Карла Фейла.
Победа бойца позволила сборной России занять первое общекомандное место на турнире.
«Порадовала своим выступлением и молодежная сборная России, ставшая первой в общекомандном зачете. Приятно осознавать, что традиции отечественного бокса передаются из поколения в поколение», — уточнил Терюшков.
Всего российские спортсмены завоевали три золотых, одну серебряную и две бронзовых медали. В соревновании участвовало 300 спортсменов из 30 стран.
РИАМО: последние новости
Министр спорта Подмосковья заявил, что развитие хоккея является важной задачей в регионе Песков заявил, что Кремль следит за ситуацией в Волоколамске ФК «Спартак» выиграл у «Тосно» в домашнем матче в Москве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку74
«Спартак» вышел в полуфинал Кубка России1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Опубликованы доходы российских хоккеистов59
Прайсу наложили 40 швов после нокаута от Поветкина
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение