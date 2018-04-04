Боксер из Серпухова выиграл первенство Европы среди молодежи

Спортсмен Владислав Савостьянов из Серпухова завоевал золото на первенстве Европы по боксу среди молодежи 19-22 лет, которое проходило в Румынии с 25 марта по 1 апреля, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Громкие успехи российских боксеров на мировой арене уже давно на слуху. В число победителей вписал свое имя и Владислав Савостьянов из Серпухова. Молодой подмосковный спортсмен отпраздновал победу на турнире в Румынии», — заявил министр физической культуры и спорта области Роман Терюшков

Подмосковный боксер выступил в весовой категории 69 килограмма. В финале он смог победить по очкам англичанина Карла Фейла.

Победа бойца позволила сборной России занять первое общекомандное место на турнире.

«Порадовала своим выступлением и молодежная сборная России, ставшая первой в общекомандном зачете. Приятно осознавать, что традиции отечественного бокса передаются из поколения в поколение», — уточнил Терюшков.

Всего российские спортсмены завоевали три золотых, одну серебряную и две бронзовых медали. В соревновании участвовало 300 спортсменов из 30 стран.