Главный тренер «Спартака»: сегодня я хочу поаплодировать Мельгарехо

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера подвел итоги матча 1/4 финала Кубка России, в котором красно-белые одержали победу над самарскими «Крыльями Советов». По его словам, полузащитник Квинси Промес, который впервые в 2018 году отметился забитым мячом, показал высокий уровень игры.

"Эту победу нельзя назвать легкой. «Крылья» провели хороший матч, особенно в начале второго тайма. Несмотря на то, что мы им многого не позволили. Единственное, что мне не понравилось — пропущенный гол. Думаю, что это и есть настоящий Промес, который является топ-игроком", — цитирует специалиста ТАСС

Также он отметил выступление парагвайца Лоренсо Мельгарехо.

"Я практически не хвалю какого— то игрока, но сегодня я хочу поаплодировать Мельгарехо, который провел отличный матч. Сегодня он играл слева в защите, это еще один вариант, который у нас есть", — заключил Каррера.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:1 и вышел в полуфинал Кубка России.