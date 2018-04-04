Экс-игрок сборной Англии по футболу Кэмпбелл откроет парк ЧМ-2018 в Волгограде

Бывший защитник «Арсенала» и сборной Англии по футболу Сол Кэмпбелл откроет парк чемпионата мира по футболу 2018 года в Волгограде.

Об этом сообщает официальный сайт оргкомитета турнира Welcome2018.com.

Отмечается, что парк ЧМ-2018 в Волгограде откроется 7 апреля на набережной имени 62-й армии. Для посетителей будут запланированы мастер-классы и автограф-сессии российских и зарубежных звёзд футбола, игры на открытом воздухе, аттракционы и мультимедийные викторины с призами.

Ранее Кэмпбелл выступил с критикой в адрес английского правительства, намеревающегося бойкотировать ЧМ-2018 в России.