Ещё
Экс-игрок сборной Англии по футболу Кэмпбелл откроет парк ЧМ-2018 в Волгограде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экс-игрок сборной Англии по футболу Кэмпбелл откроет парк ЧМ-2018 в Волгограде 

RT на русском 26 минут назад
Бывший защитник «Арсенала» и сборной Англии по футболу Сол Кэмпбелл откроет парк чемпионата мира по футболу 2018 года в Волгограде.
Об этом сообщает официальный сайт оргкомитета турнира Welcome2018.com.
Отмечается, что парк ЧМ-2018 в Волгограде откроется 7 апреля на набережной имени 62-й армии. Для посетителей будут запланированы мастер-классы и автограф-сессии российских и зарубежных звёзд футбола, игры на открытом воздухе, аттракционы и мультимедийные викторины с призами.
Ранее Кэмпбелл выступил с критикой в адрес английского правительства, намеревающегося бойкотировать ЧМ-2018 в России.
RT на русском: последние новости
Денис Глушаков: "Гол Роналду - фантастика. Зе Луиш так постоянно прыгает на тренировках, но что-то не залетает у него" Матч "Челси" – "Ливерпуль" перенесен Бен Арфа может стать игроком "Монреаля"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку74
«Спартак» вышел в полуфинал Кубка России1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Опубликованы доходы российских хоккеистов59
Прайсу наложили 40 швов после нокаута от Поветкина
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение