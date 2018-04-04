Состоялись отборочные соревнования по плаванию

Мой Калининград. В Калининграде в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Горького 3 апреля состоялся зональный этап соревнований по плаванию среди команд городских школ Калининградской области.

Девушкам и юношам предстояло проплыть эстафету 4 на 50 метров вольным стилем, а затем показать лучшее время в смешанной эстафете 8 на 50 метров.

Результаты плавания вошли в систему зачета областной спартакиады школьников «Президентские спортивные игры», прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 4 апреля 2018 года, в Минобразования Калининградской области.

По результатам комплексного зачёта победителем от первой территориальной зоны стала сборная школы №1 города Гусева. Команда отправится на финал соревнований 6 апреля в Калининграде.