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Министр спорта Подмосковья заявил, что развитие хоккея является важной задачей в регионе
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Министр спорта Подмосковья заявил, что развитие хоккея является важной задачей в регионе 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Развитие хоккея в Московской области является важнейшей задачей, в текущем году в Подмосковье ожидается увеличение количества спортивных сооружений для занятия этим видом спорта, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона.
Правительство РФ внесло поправки в госпрограмму развития физической культуры и спорта, в частности, в проект включена программа «Развития хоккея в Российской Федерации». Главная цель программы — создание условий для удовлетворения имеющихся потребностей населения в занятиях хоккеем. В ее задачи входит: укрепление и расширение материально-технической базы для занятий хоккеем, формирование целостной системы физкультурных, спортивных и тренировочных мероприятий, способствующих развитию хоккея. Программа рассчитана на 2019-2020 годы.
«Развитие хоккея — одна из важнейших задач нашего региона. Уже сейчас в Московской области успешно функционирует 58 хоккейных площадок. За последние пять лет мы смогли сделать достаточно большой скачок в этом направлении», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.
По его словам, к концу этого года планируется ввести в эксплуатацию еще четыре объекта, а в 2019 году общее количество катков возрастет до 64.
«Хочу отметить, что в Подмосковье играют семь профессиональных хоккейных клубов. Кроме того, на наших аренах регулярно проводятся матчи Ночной хоккейной лиги. Благодаря созданию качественной спортивной инфраструктуры мы можем увеличивать интерес к хоккею со стороны подрастающего поколения. Воспитание молодых игроков — одна из ключевых задач не только Подмосковья, но и всей России», — заключил министр.
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