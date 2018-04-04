Ганчаренко: «В гостях ЦСКА практикует открытый футбол, и он нам удаётся»

ЦСКА в гостевых поединках старается играть в открытый футбол, и в атаке этот план реализуется. Такое мнение высказал главный тренер «армейцев» Виктор Ганчаренко на пресс-конференции перед матчем 1/4 финала Лиги Европы против лондонского «Арсенала».

Первая четвертьфинальная встреча между «канонирами» и «армейцами» состоится в Англии 5 апреля. Ответная игра пройдет в Москве 12 апреля.

"Не могу сказать, что у нас специальная подготовка перед выездными матчами. Но в гостях мы ввязываемся в открытый футбол, и он нам удается в атакующем плане", — сказал Ганчаренко.

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