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Ганчаренко: «В гостях ЦСКА практикует открытый футбол, и он нам удаётся»
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Ганчаренко: «В гостях ЦСКА практикует открытый футбол, и он нам удаётся» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
ЦСКА в гостевых поединках старается играть в открытый футбол, и в атаке этот план реализуется. Такое мнение высказал главный тренер «армейцев» Виктор Ганчаренко на пресс-конференции перед матчем 1/4 финала Лиги Европы против лондонского «Арсенала».
Первая четвертьфинальная встреча между «канонирами» и «армейцами» состоится в Англии 5 апреля. Ответная игра пройдет в Москве 12 апреля.
"Не могу сказать, что у нас специальная подготовка перед выездными матчами. Но в гостях мы ввязываемся в открытый футбол, и он нам удается в атакующем плане", — сказал Ганчаренко.
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