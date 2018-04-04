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«Эвертон» близок к приобретению хавбека «Бешикташа»
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«Эвертон» близок к приобретению хавбека «Бешикташа» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Эвертона» Огужан Озьякуп близок к трансферу в «Эвертон».
Как сообщает турецкое издание Aksam, переезд 25-летнего турка в Премьер-лигу — вопрос времени. Агент футболиста уже провел переговороы с представителями «Эвертона», обсудив детали возможного соглашения. По окончании сезона Озьякуп станет свободным агентом. На турецкого хавбека также претендует «Вест Хэм», но сам футболист склоняется к трансферу в «Эвертон».
В текущем сезоне Озьякуп сыграл в 32 матчах «Бешикташа» во всех турнирах, в которых отдал 7 голевых передач.
C 2009 по 2012 год Огужан Озьякуп принадлежал лондонскому «Арсеналу».
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