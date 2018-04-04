Не только Смолов. Как российские футболисты оскорбляли болельщиков

Все это увидела и услышала многотысячная аудитория телеканала «Наш футбол». Смолов сразу же извинился, заметив, что к подобному спичу его подтолкнула ангина. Но осадок осался.

Впрочем, Смолов стал далеко не первым игроком сборной России, который позволил себе подобные высказывания в адрес болельщиков. Зато первым, кого за подобное оштрафовали.

В далеком 2009 году голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев на спонтанной встрече с любителями футбола не в самой приятной форме предложил одному из фанатов самому попробовать себя в роли вратаря.

Самый известный диалог футболиста с болельщиками случился 2 мая 2012 года в казанском аэропорту. «Зенит» сыграл на выезде вничью с «Рубином» . Когда команда уже собиралась улетать в Петербург, к Роману Широкову с претензиями подошла группа болельщиков сине-бело-голубых. Роман Николаевич за пару минут серьезно расширил запас нецензурных слов всех собравшихся.

В 2013 году «Спартак» дома сыграл с «Кубанью» вничью 2:2. Этот результат так расстроил одного из болельщиков красно-белых, что тот принялся выпытывать у форварда команды Артема Дзюбы, почему же так произошло. Нападающий сначала пытался не обращать внимания. Но в итоге сорвался.

Если футболисты предпочитают высказывать свои пожелания болельщикам в оффлайне, то тренеры используют для этого социальные сети. В сентябре 2015 года «Спартак» дома обыграл «Ростов» со счетом 1:0. Но болельщики остались недовольны тем, что на последних минутах команда Дмитрия Аленичева играла против не самого серьезного соперника в семь защитников. На претензии в твиттере ответил тренер «Спартака» Егор Титов

Правда, спутя некоторое время твит пропал, а Егор Ильич настаивал на том, что он вообще ничего не писал, а его аккаунт был взломан.

А совсем недавно Роберто Манчини неожиданно нагрянул в инстаграм к одному из болельщиков «Зенита». Произошло это после мартовского матча против «Ростова» (0:0). Диалог состоялся следующий:

Болельщик: Катись к чёрту. Манчини: Ты и твоя сестра.

После этого случая Манчини устроил массовую зачистку, добавив в черный список в Instagram под сотню болельщиков.

Давайте быть добрее!