Каррера: футболист «Спартака» Промес сыграл с «Крыльями Советов» на своем топ-уровне

САМАРА, 4 апреля. / ТАСС /. Болельщики смогли увидеть настоящего Квинси Промеса в матче с «Крыльями Советов», футболист "Спартака" сыграл на своем высоком уровне. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

В среду московский «Спартак» со счетом 3:1 выиграл у самарских «Крыльев Советов» в четвертьфинальном матче Кубка России и стал последним полуфиналистом турнира. В этой встрече Промес, лучший бомбардир «Спартака» последних четырех сезонов, забил первый мяч в 2018 году.

"Думаю, что это и есть настоящий Промес, который является топ-игроком", — подчеркнул Каррера.

"Эту победу нельзя назвать легкой. «Крылья» провели хороший матч, особенно в начале второго тайма. Несмотря на то, что мы им многого не позволили. Единственное, что мне не понравилось — пропущенный гол", — добавил итальянец.

В этой встрече на позиции левого защитника вышел парагваец Лоренсо Мельгарехо, который обычно выступает в роли крайнего полузащитника. «Я практически не хвалю какого— то игрока, но сегодня я хочу поаплодировать Мельгарехо, который провел отличный матч. Сегодня он играл слева в защите, это еще один вариант, который у нас есть», — отметил Каррера.

В полуфинале Кубка России «Спартак» 18 апреля сыграет с «Тосно» из Ленинградской области. Каррера не стал оценивать шансы команды на победу в турнире. «Мы победили сегодня, и точка. В воскресенье у нас игра чемпионата с „Анжи“, — сказал он в заключение.