Капитан "Спартака" Денис Глушаков после победы над «Крыльями Советов» (3:1) в матче 1/4 финала Кубка России отметил, что хотел забить, а также оценил вчерашний гол Криштиану Роналду в Лиге чемпионов, передает из Самары корреспондент «СЭ» Михаил ГОНЧАРОВ.
— Вы не забили на последних минутах и очень расстроились, даже схватили кусок травы. Настолько хотите отличиться?
— Хочу забить! Но ударил по воротам — уже хорошо. Надо забивать в начале сезона и в конце. Сейчас буду брать инициативу в свои руки и стараться помогать команде. Удары есть — придут и голы.
— Видели вчерашний гол Криштиану?
— Это фантастика! Есть к чему стремиться. У нас Зе Луиш тоже так постоянно прыгает на тренировках, но что-то не залетает у него. Только на сборах один раз забил таким образом. Зе смотрел вчера матч, сказал, что теперь будет еще больше тренировать удары через себя и постарается так забить.