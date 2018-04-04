Денис Глушаков: «Гол Роналду — фантастика. Зе Луиш так постоянно прыгает на тренировках, но что-то не залетает у него»

— Вы не забили на последних минутах и очень расстроились, даже схватили кусок травы. Настолько хотите отличиться?

— Хочу забить! Но ударил по воротам — уже хорошо. Надо забивать в начале сезона и в конце. Сейчас буду брать инициативу в свои руки и стараться помогать команде. Удары есть — придут и голы.

— Видели вчерашний гол Криштиану?