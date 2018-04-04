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Денис Глушаков: «Гол Роналду — фантастика. Зе Луиш так постоянно прыгает на тренировках, но что-то не залетает у него»
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Денис Глушаков: «Гол Роналду — фантастика. Зе Луиш так постоянно прыгает на тренировках, но что-то не залетает у него» 

Спорт-Экспресс 44 минуты назад
Фото: Soccer News
Капитан "Спартака" Денис Глушаков после победы над «Крыльями Советов» (3:1) в матче 1/4 финала Кубка России отметил, что хотел забить, а также оценил вчерашний гол Криштиану Роналду в Лиге чемпионов, передает из Самары корреспондент «СЭ» Михаил ГОНЧАРОВ.
— Вы не забили на последних минутах и очень расстроились, даже схватили кусок травы. Настолько хотите отличиться?
— Хочу забить! Но ударил по воротам — уже хорошо. Надо забивать в начале сезона и в конце. Сейчас буду брать инициативу в свои руки и стараться помогать команде. Удары есть — придут и голы.
— Видели вчерашний гол Криштиану?
— Это фантастика! Есть к чему стремиться. У нас Зе Луиш тоже так постоянно прыгает на тренировках, но что-то не залетает у него. Только на сборах один раз забил таким образом. Зе смотрел вчера матч, сказал, что теперь будет еще больше тренировать удары через себя и постарается так забить.
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