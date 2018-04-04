Андрей Тихонов: «Сейчас „Спартак“ показывает самый привлекательный футбол»

— В чем причина неудачного исхода — в мощи «Спартака» или собственном сбое?

— Как я уже сказал, не все ребята эмоционально справились с тем, что им нужно играть против большой команды. Все-таки это «Спартак». В данный момент он, наверное, показывает самый привлекательный футбол. Во втором тайме мы неплохо выглядели на его фоне: комбинировали, имели подходы и моменты. Да, уровень мастерства у футболистов двух команд — разный. Но мы стремимся.

Главная наша задача на сегодня, которую поставило руководство, — выход в премьер-лигу. Это подсознательно сидит в голове у ребят. Через три дня у нас очень серьезный матч в ФНЛ. Если потеряем в нем очки — то уже не знаю, что скажут болельщики.

Думаю, что мы уступили из-за наших легких ошибок. Например, при угловом, когда свободный игрок остался на дальней штанге и спокойно забил. А перед этим допустили быстрый выход «Спартака» в атаку — и случился второй гол.

Крылья Советов — Спартак М