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Андрей Тихонов: «Сейчас „Спартак“ показывает самый привлекательный футбол»
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Андрей Тихонов: «Сейчас „Спартак“ показывает самый привлекательный футбол» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов после поражения в четвертьфинале Кубка России от "Спартака" (1:3) отметил, что его команда уступила из-за своих легких ошибок, передает из Самары спецкор «СЭ» Михаил ГОНЧАРОВ.
— В чем причина неудачного исхода — в мощи «Спартака» или собственном сбое?
— Как я уже сказал, не все ребята эмоционально справились с тем, что им нужно играть против большой команды. Все-таки это «Спартак». В данный момент он, наверное, показывает самый привлекательный футбол. Во втором тайме мы неплохо выглядели на его фоне: комбинировали, имели подходы и моменты. Да, уровень мастерства у футболистов двух команд — разный. Но мы стремимся.
Главная наша задача на сегодня, которую поставило руководство, — выход в премьер-лигу. Это подсознательно сидит в голове у ребят. Через три дня у нас очень серьезный матч в ФНЛ. Если потеряем в нем очки — то уже не знаю, что скажут болельщики.
Думаю, что мы уступили из-за наших легких ошибок. Например, при угловом, когда свободный игрок остался на дальней штанге и спокойно забил. А перед этим допустили быстрый выход «Спартака» в атаку — и случился второй гол.
Крылья Советов — Спартак М
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