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«Беневенто» разгромил «Верону»
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«Беневенто» разгромил «Верону» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Беневенто» в матче 27-го тура чемпионата Италии разгромил «Верону» со счетом 3:0. Голы забили Гаэтано Летиция и Шейк Диабате (дубль).
Чемпионат Италии
Серия А  27-й тур  "Беневенто" — «Верона» — 3:0 (1:0)
Голы: Летиция, 25 (1:0). Диабате, 66 (2:0). Диабате, 84 (3:0).
"Беневенто": Бриньоли, Венути, Тошка, Джимсити, Летиция, Виола, Джуричич (Д`Алессандро, 80), Дель Пинто, Диабате, Йеммелло (Гильерме, 72), Бриньола (Вольпичелли, 87).
"Верона": Сильвестри, Вукович, Супрен, Феррари, Караччоло, Бюхель, Кальвано (Феличоли, 27), Ромулу, Валоти (Петкович, 46), Черчи (Фоссати, 67), Верде.
Предупреждения: Дель Пинто, 45+1. Летиция, 52. Бюхель, 52. Феличоли, 68.
Судья: Довери.
4 апреля. Беневенто. Стадион «Stadio Ciro Vigorito».
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